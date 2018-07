'Who Is America?'Neue Serie: Sacha Baron Cohen filetiert die USA

Die neue Serie von "Borat"-Star Sacha Baron Cohen startet am Wochenende in den USA. Ganz unaufgeregt dürfte die Serie nicht werden: Im Trailer signiert der frühere US-Verteidigungsminister Dick Cheney ein "Waterboarding-Kit".

'Who Is America?'

Sacha Baron Cohen schlüpft gerne in die unmöglichsten Rollen © dapd (Chris Carlson)

Sacha Baron Cohen kehrt ins Fernsehen zurück: Der britische Komiker, der mit satirischen Kinofilmen wie "Borat" oder "Brüno" Erfolge feierte, nimmt in der Showtime-Produktion "Who Is America?" die Vereinigten Staaten aufs Korn. Die Serie soll "unterschiedliche Individuen" ergründen, "von den Berüchtigten bis zu den Unbekannten des politischen und kulturellen Spektrums".

Laut Ankündigung wird das Format am Sonntag in den USA starten, am Montag folgt die Ausstrahlung im britischen Channel 4. In einem ersten Trailer ist der frühere US-Verteidigungsminister Dick Cheney zu sehen, der ein "Waterboarding-Kit" signiert und ein Interview ankündigt. Vor seiner Kinokarriere erlangte Cohen mit der Rolle des Rappers Ali G Bekanntheit. In der "Ali G Show" waren auch etliche spätere Charaktere bereits angelegt.