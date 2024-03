Es wäre stark untertrieben, wenn man die Folge als dramatisch bezeichnen würde: Der Vater, ein brillanter Wissenschaftler, wurde von den Schergen Maos zu Tode geprügelt, sie selbst muss ins Arbeitslager – im roten China der 1960er-Jahre ist die Wissenschaft der Teufel. Die junge Physikerin Ye Wenjie setzt 1966 auf einer Forschungsstation irgendwo in der Mongolei einen dramatischen Hilferuf ab: Kommt, helft uns, die verdorbene Menschheit, sie kann sich selbst nicht retten. Im Jahr 2024 kommt es zu einer mysteriösen Selbstmordserie unter Wissenschaftlern. Verzweiflungsakte, nachdem die wichtigsten physikalischen Grundgesetze sich offenbar pulverisieren oder wie es ein Physiker ausdrückt: „Diese Experimente lehren uns, wie das Universum funktioniert und das, was wir hier sehen, ist verdammt nochmal wie Alice im Wunderland!“

Auf drei Erzählebenen spannen die „Game of Thrones“-Macher David Benioff und D.B. Weiss mit Alexander Woo („True Blood“) die „Trisolaris“-Trilogie des chinesischen Schriftstellers Liu Cixin auf. Eine ziemlich große philosophische Kiste also: Sollten jemals Aliens kommen, kommen sie in Frieden? Und was, wenn nicht? Während die einen sämtliche Vernunft fahren lassen, um sich dem Alienkult hinzugeben, formiert sich eine Gruppe aus Wissenschaftlern und ein paar Superagenten, um den Aliens Paroli zu bieten. In vier der acht Folgen bleibt man dicht an den großen Fragen dran: Welchen Wert hat Wissenschaft für die Gesellschaft? Wen opfert man für das Gemeinwohl? Dürfen wenige oder gar einzelne über das Schicksal vieler entscheiden? Doch sukzessive löst man sich von der Komplexität und schwenkt in seichteres Fahrwasser, wohl, um das Bingevergnügen nicht zu gefährden: Ein Hauch von James Bond hat hier dann ebenso Platz, wie eine unerfüllte Liebe und oder ein haarsträubendes Manöver im Panamakanal – als Serie für Nerds ist das nicht angelegt. Unbestritten ist die opulente Bilderflut und die logische Verzahnung der einzelnen Erzählebenen. Anschauen? Ja, schließlich sieht man nicht jeden Tag ein Universum, das einem zuzwinkert.

Bewertung: ●●●○○

„3 Body Problem“ ist auf Netflix zu sehen.