Ein recht erfolgloser Stand-up-Comedian war Matt Rife noch vor eineinhalb Jahren. Dergleichen gibt es in Amerika einfach zu viele. Deshalb gibt es sie überhaupt. Als er sich im Juli 2022 auf ein Comedyfestival in Montreal auf eigene Kosten selbst einlud und mit seinem Manager am Tisch über ein Video, welches er auf TikTok hochladen wollte, diskutierte, wusste er nicht, dass er ein Jahr später der gefragteste junge Comedian auf dem Planeten sein wird. Sein Video „The Lazy Hero“, wurde zum viralen Hit. Daraufhin verzeichneten auch seine anderen Videos Millionen von Aufrufen und jeder Post ging viral.

Im August diesen Jahres wurde seine „ProbleMATTic World Tour“ angekündigt. 260 Daten auf drei Kontinenten waren innerhalb 48 Stunden ausverkauft. Ticketmaster berichtete von einem Kollaps seiner Homepage. Ob Amerika, Europa oder Australien. Jetzt gilt es abzuliefern.

Wie es sich gehört, verpflichtet man sich wohlwollend zu einem Netflix Deal über mehrere sogenannte „Specials“, die den großen Künstlern wie Dave Chapelle oder Chris Rock Millionen bringen. Auch Matt Rife wird nach seinem in dieser Woche veröffentlichen Programm nicht am Hungertuch nagen. Zuschauer berichten währenddessen von einem „unlustigen“ Programm, bei dem sie „auf den Witz warten“ und „nach 10 Minuten abschalten“.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung gab der Komiker dem US-Magazin „Variety“ ein Interview, in dem er über sein neues Special sprach. Vor allem die Aussage, dass er seine Show nicht für Frauen macht, machte viele online jedenfalls stutzig, wo es doch genau dieser Female Gaze ist, der in vielen seiner Videos und in den Kommentarspalten darunter zu lesen ist.

Besonders Frauen sind es, die nun vermehrt Ihre Meinung kundtun und Rife Misogynie vorwerfen, nicht zuletzt wegen der Art und Weise wie er speziell in den ersten Minuten seines Programms arbeitet.

Der häufigste Kritikpunkt ist der, dass sich jener Komiker, der auf dem Rücken der Frauen groß geworden ist, Ihnen den Großteil seiner sechshunderttausend Tickets seiner Welttournee verkauft hat, nun Männern anbiedert. Kein großes Problem, solange die Gags gut sind, das ist Comedy. Leider handelt es sich in diesem Fall um Witze, die selbst auf einem Herrenstammtisch im Innviertel keine Oberschenkel mehr erröten lassen.

Ist diese Kritik zu harsch? Wie jede andere Kunstform ist auch Stand-up-Comedy Geschmackssache. Matt Rife - Natural Selection ist jetzt auf Netflix verfügbar.