Ohne einen geeigneten Falco-Darsteller steht und fällt ein Großprojekt wie "Rock Me Amadeus", das am 7. Oktober im Wiener Ronacher seine Weltpremiere feiert und bei dem neben Wegbegleitern von Hansi Hölzel alias Falco als Berater auch Top-Profis vom Londoner Westend an Bord hat. Wie Choreograf Anthony van Laast (betreute die Musical-Uraufführung von "Mamma Mia!" und dann auch die Verfilmung) oder Arrangeur Michael Reed. An der MUK Uni Wien fand Intendant Christian Struppek seinen Falco: Der 23-jährige Wiener Moritz Mausser schloss gerade sein Studium im Fach Musikalisches Unterhaltungstheater ab und wird ab 7. Oktober als Weltstar aus Österreich auf der Bühne stehen. Insgesamt habe es für die Rollen in "Rock me Amadeus - Das Falco Musical" (inklusive der Figur seiner Mutter und die seines Entdeckers Markus Spiegel) fast 2000 Bewerbungen gegeben.