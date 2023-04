Der Einzug des Rock 'n' Roll in Österreich war kein Triumphmarsch. Die Dramatik der Ereignisse ist für Nachgeborene nur mehr schwer nachvollziehbar. Man macht sich kaum mehr eine Vorstellung davon, unter welchen Umständen und gegen welchen Widerstand die Popmusik ab den späten Fünfzigern ihren Siegeszug überhaupt in der Welt angetreten hat und in Österreich haben braune Sümpfe, Spießbürgerei und Provinzialität die Sache noch erschwert. Zwischen dem kleinen Häuflein Jugendlichen, dessen Leidenschaft für die neue Musik aus den USA und Großbritannien entbrannt war und der Mainstream-Kultur der Erwachsenen klaffte ein tiefer Graben. Ein Riss ging durch die Gesellschaft, würde man heute sagen. In der breiten Öffentlichkeit war Popmusik eine unmoralische Kulturschande, Instrument zur Verdummung, Verrohung und Sittenlosigkeit, der sichere Weg in den kulturellen Untergang, gesäumt von Rauschgift, Sex und langen Haaren. Das größte Musikgenie der Popmusik, Jimi Hendrix, wurde noch 1969 in Wiener Medien als Krawallmacher abgekanzelt, und nur ganz allmählich konnten die "Wilden" hierzulande Fuß fassen. Grund dafür war freilich auch die Entdeckung des kommerziellen Potenzials der Popmusik.