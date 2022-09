Mit sanftmütiger, aber basslastiger Indietronic-Musik ist es so eine Sache. Oft droht sie via Spotify-Listen in hippen Start-up-Büros in die Irrelevanz abzudriften. Nicht so bei Sohn. Der UK-Künstler legt nach zwei gehypten Werken nun das nächste Album ("Trust") voller entfesselter Dringlichkeit vor.