Ihr Live-Album „Side Eye“ wurde noch vor Corona aufgenommen, die Promotion-Tour musste aber zweimal verschoben werden. Was haben Sie in all der Zeit gemacht?

PAT METHENY: Ich liebe es, zehn bis zwölf Stunden am Tag allein zu sein und – in welcher Form auch immer – an Musik zu arbeiten. Und das war es auch, was ich während der Lockdowns tun konnte. Diese Zeit war mit Abstand das privateste Leben, das ich seit der Junior High School hatte. Und es half mir zu verstehen, warum Menschen das Privatleben so mögen. Ich mache mir besonders Sorgen um die jüngeren Musiker, die gerade erst angefangen haben, sowie um Menschen, die an Veranstaltungsorten arbeiten, Crew-Leute, Clubbesitzer und so weiter, von denen viele weiterhin kämpfen. Damit sind wir noch nicht wirklich raus.

Sie sind mit Ihrem neuen Trio gerade auf einer zweimonatigen Europa-Tour, auf der Sie fast jeden Tag ein Konzert spielen. Wie kann man sich da – gerade im Jazz – jeden Abend aufs Neue motivieren?

Nach mehr als 50 Jahren des Spielens ist mein gesamter Stoffwechsel – sowohl körperlich als auch psychisch – bestens darauf eingestellt. Motivation ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich empfinde jede Chance zu spielen als echtes Privileg. Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, ein Leben zu führen, in dem ich mit einigen der besten Musiker dieser Ära zusammensein und die volle Bedeutung der Musik selbst auf einer so intimen Ebene wirklich betrachten kann.

Nach Ihrem eher klassischen „Road To The Sun“ mit dem LA Guitar Quartet und dem orchestralen „From This Place“ haben Sie nun mit „Side Eye“ wieder einmal ein Straight-Ahead-Album geliefert. Back to the roots?

Offensichtlich bin ich kein großer Fan von Genres oder Musikstilen. Für mich ist Musik eine große universelle Sache. Die Musiker, die ich am meisten bewundert habe, sind diejenigen, die über ein tiefes Reservoir an Wissen und Einsicht nicht nur über Musik, sondern über das Leben im Allgemeinen verfügen und in der Lage sind, die Dinge zu beleuchten, die sie am Klang lieben. Das sind Eigenschaften, nach denen ich immer suche, wenn ich darüber nachdenke, mit wem ich zusammenarbeite. Das bringt uns also zurück zu dem namenlosen Ort, an dem meine ungebundene Denkweise über Musik begann.

Mit dem gleichnamigen Projekt „Side Eye“ wollen Sie auch junge Musiker aus New York City unterstützen. Wie sieht das aus, und warum nur aus New York?

Besonders die neueren Typen in der Szene, finden fast immer den Weg nach New York. Es ist ein unglaublich schwieriger Weg, ein Musiker auf dem Niveau zu sein, über das wir hier sprechen. Es sind die Aspekte der Seele, des Geistes und des Geschichtenerzählens, die dort vorhanden sein müssen, an dem die Musik mit den auf dem Weg gesetzten Standards mithalten kann. Wenn diese Faktoren im Vordergrund stehen und in gleichem Maße stehen wie das musikalische Wissen, die Einsicht und die Gewandtheit, die das Material erfordert, dann wird es interessant. Das Ziel für mich als Bandleader, der auch 90 Prozent der Noten schreibt, ist immer dasselbe: Ich möchte die richtige Besetzung von Charakteren für das einstellen, was mich zu einer bestimmten Zeit interessiert, solche, die sich dann auch effektiv einbringen können. Ich hoffe auch immer, eine Band zu haben, in der jeder auf der Bühne für jemanden im Publikum die Lieblingsperson auf der Bühne sein kann.

Werden Sie auch weiterhin Kompositionen für klassische Gitarre schreiben?

Schleusen haben sich geöffnet, und ich bekomme viele Anfragen von allen möglichen Leuten, die mich beauftragen möchten, vollständig durchgeschrieben zu liefern - Musik für sie komponiert. Es ist interessant und sehr schmeichelhaft und etwas, von dem ich vielleicht mehr machen werde. Aber ich glaube wirklich an den einzigartigen Äther, der aus improvisierten Dingen kommt. Es ist sehr schwierig, das gleiche Maß an Unmittelbarkeit und Entdeckung in geschriebener Musik zu erreichen.