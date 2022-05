Wie kommt denn das Janus Ensemble, das eher für Neue Musik steht, zu einem jazzlastigen Big Band Festival wie jenem jetzt in Graz?

CHRISTOPH CECH: Wenn ich Neue Musik dirigiere, ohne von einer bestimmten Formation eingeladen zu sein, stelle ich das Ensemble immer selbst zusammen, und das wird dann immer eine Janus-Ensemble-Produktion. Grundsätzlich hat das Janus Ensemble aber seit seiner Gründung offene Türen zum Jazz.



Das Janus Ensemble ging ja 1996 aus Ihrer Opernproduktion „Aus allen Blüten Bitternis“ hervor, ist dann aber nach etwa zehn Jahren in der Versenkung verschwunden. Ist Janus heute so etwas wie ein Auftragsensemble?

Es war wichtig, das Janus Ensemble wiederzubeleben, da interessante Teile des Neue-Musik-Spektrums in der österreichischen Ensemblelandschaft nicht abgebildet wurden. Wir sind mit diesem Anliegen vom Konzerthaus in Wien abgelehnt beziehungsweise gleich gar nicht beachtet worden. Jetzt produzieren wir sehr gerne in der Sargfabrik und im Porgy & Bess in Wien.



Unter Ihrer Leitung spielt das Janus Ensemble im Grazer Mumuth die Concertos von Michael Mantler, die im Vorjahr im Porgy & Bess aufgeführt wurden. Wird es Änderungen geben? Spielen Sie alle sieben Movements?

Wir versuchen maximale Werktreue, der Notenkontext ist sehr detailliert, da drängen sich keine Spezialdeutungen auf. Änderungen sind bei Michael Mantlers Musik aber ohnehin systemimmanent, da es ja teilweise improvisierende Solisten gibt. Die sieben Concertos werden noch durch die Cerco Suite aus den Orchestra Suites ergänzt.





Sie haben in den letzten Jahren einige CD-Aufnahmen für ECM mit Musik, aber auch Texten von Michael Mantler gemacht. Sind Sie schon so etwas wie sein Wunschdirigent?

Wir haben über die fast neun Jahre, die wir gemeinsam produzieren, ein intensives und herzliches Verhältnis aufgebaut, wir schätzen einander sehr. Treibende Kraft für die Initialzündung war Christoph Huber vom Porgy & Bess, der sich sehr um Mantlers Musik bemüht.



Wie ist es um Ihre Nouvelle Cuisine Big Band heute bestellt? Sie galt doch einst als das Innovativste des Genres in Österreich?

Es gibt die Nouvelle Cuisine Bigband tatsächlich noch. Wir treten eher selten auf, dann allerdings bleibt kein Auge trocken, und gar nichts klingt nach Veteranentreffen. Mein Co-Gestirn Christian Mühlbacher unterhält seit einiger Zeit seine eigene Großformation, und ich betreibe seit 2016 das Christoph Cech Jazz Orchestra Project. Das sind sozusagen die Kinder der Nouvelle Cuisine Bigband.





Wie sehen Sie als innovativer Bigband-Leiter die Position solcher Orchester in Österreich im internationalen Vergleich?

Großensembles schießen wie Schwammerln aus dem Boden, was darauf schließen lässt, dass gern für solche geschrieben wird. Wenn allerdings die vielen jungen Komponisten wollen, dass ihre Musik auch aufgeführt wird, müssen sie eine Bigband gründen. Um diese nicht nur ökonomisch unsinnige Situation zu beenden, braucht Österreich ein der Organisationsstruktur des Wiener Klangforums vergleichbares Austrian Jazz Composers Orchestra. Dafür möchte ich mich in den nächsten Jahren einsetzen.