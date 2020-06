Nova Rock Minifestival per Videostream für daheim

Das Nova-Rock-Festival, das eigentlich am heutigen Mittwoch in seine diesjährige Ausgabe gestartet wäre, bringt am Freitag die sehnlichst erwartete Show den Fans einfach nach Hause - per Videostream. 2021 werden u. a. System of a Down, Korn und Volbeat nach Nickelsdorf locken.