Ricky Wilson, Sänger der Kaiser Chiefs, beim Konzert im Orpheum © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Oh My God - bereits ihre Debütsingle war eine Punktlandung in den Charts. Dann ging es Schlag auf Schlag, ein regelrechter Hit-Randal brach aus: "Na Na Na Na Na Naa", "Everday I Love You Less And Less", "Ruby", "Modern Way" und natürlich vor allem - "I Predict A Riot". Das war alles rund um die Jahrtausendwende, als die Kaiser Chiefs aus Leeds eine wirkliche große Nummer waren. Gemeinsam mit Gruppen wie The Killers, Bloc Party und Futureheads gehörten sie zur legendären "Class of 2004" in der britischen Britpop-Szene.