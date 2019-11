Facebook

US-Sängerin Taylor Swift (29) hat bei den American Music Awards abgeräumt. Swift wurde bei der Gala in der Nacht auf Montag in Los Angeles unter anderem als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet und "Lover" als das beliebteste Album des Jahres.

Mit den beiden Preisen überholte die Musikerin den 2009 gestorbenen "King of Pop" Michael Jackson, der mit 24 American Music Awards bisher der Rekordhalter gewesen war. Zudem wurde Swift, wie bereits zuvor angekündigt, als "Künstlerin des Jahrzehnts" geehrt und spielte ein Medley ihrer Songs.

Um ihren Auftritt hatte es im Vorfeld Wirbel gegeben, weil die Sängerin behauptet hatte, dass ihr ehemaliger Label-Chef und sein neuer Partner ihr nicht erlauben wollten, ältere Songs auf der Bühne zu präsentieren. Das Label und die Produktionsfirma der Preisverleihungsgala hatten sich dann aber geeinigt. "Im vergangenen Jahr hatte ich einige der schönsten und einige der härtesten Zeiten", sagte Swift in einer Dankesrede. "Ich habe so viel Glück, dass ich hier sein darf."

Neben Swift konnten noch Stars wie Billie Eilish, Shawn Mendes, Camila Cabello, Halsey und Post Malone Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Moderiert wurde die Gala von der Sängerin Ciara.

Die American Music Awards werden seit 1973 verliehen. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.