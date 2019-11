Kleine Zeitung +

Nachtkritik Element of Crime: Wiedersehen mit den Landschaftsgärtnern der Neurosen

Sie proben seit Jahrzehnten den Stillstand auf allerhöchstem Niveau. Am Samstag konnte sich das Grazer Publikum davon überzeugen, dass die Band Element of Crime noch immer so klingt, wie damals hinterm Mond. Und das ist gut so. Am Sonntag gibt es eine Folgekonzert im Orpheum.