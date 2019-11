''Bad Guy''Sängerin Billie Eilish räumt bei MTV Europe Music Awards ab

Facebook

© APA (AFP/GETTY/Archiv)

US-Sängerin Billie Eilish hat bei den MTV Europe Music Awards 2019 abgeräumt. Sie wurde bei der Verleihung am Sonntagabend in Sevilla als beste neue Künstlerin und für den besten Song ("Bad Guy") ausgezeichnet. Die große Ariana Grande ging trotz sieben Nominierungen leer aus. Beste deutsche Künstlerin wurde die Berliner Rapperin Juju, bester Schweizer Act ihre Luzerner Kollegin Loredana.

"Wir haben beide gewonnen! Frauenrap übernimmt! Danke an euch alle von Herzen!", erklärten Juju und Loredana nach der Preisverleihung auf Instagram. Zu den weiteren großen Gewinnern in Sevilla zählten der kanadische Sänger Shawn Mendes als bester Künstler und die US-Amerikanerin Taylor Swift, die als beste amerikanische Künstlerin und für das beste Video ("Me!") ausgezeichnet wurde.

Sevilla: Beschwingt: Die Stars bei den MTV Europe Music Awards In Sevilla wurden in der Nacht auf Sonntag die MTV Europe Music Awards verliehen. Billie Eilish, die große Abräumerin, hat sich via Video zuschalten lassen. Nachfolgend die besten Bilder des Abends. Sehr beschwingt die Drag Queen-Sensation aus Brasilien: Pabllo Vittar (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Sehr elegant: Sängerin Dua Lipa. Sie hatte auch ... (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) ... einen Live-Auftritt während der Veranstaltung. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Schauspieler Terry Crews. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Die spanische Sängerin Rosalia bei ihrer Live-Performance. (c) APA/AFP/JORGE GUERRERO (JORGE GUERRERO) Nicole Scherzinger verrät hier eine Preisträgerin: es ist Sängerin Halsey. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) MTV-Präsentatorin Becca Dudley. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) US-Sängerin Ava Max. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Die beiden Rapperinnen Juju und Loredana zählen zu den Gewinnerinnen des Abends. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Die spanische Sängerin Rosalia. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Sängerin Singer J Mena. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Die ewigen Punkrocker von Green Day. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Fußballer Cristiano Ronaldo mit seiner Ehefrau Georgina Rodriguez. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) US-Sänger Akon. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Die ukrainische Sängerin Maruv. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Wurde als "MTV Rock Icon" ausgezeichnet: Liam Gallagher. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) US-Sängerin Halsey. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Model Joan Smalls. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Mitglieder der K-Pop-Formation NCT 127. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) US-Sängerin Justina Valentine. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Die italienische Influencerin Rosalba Andolfi. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Sängerin und Produzentin Jasmine Sokko aus Singapur. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) 1 /22

"Ich danke Euch so sehr für diese Auszeichnung für den besten Song, ich liebe Euch", sagte Eilish in einer Videoübertragung während der Zeremonie. Mit "Bad Guy" erreichte die 17-jährige Künstlerin im August als erste der Millennium-Generation die Spitze der Billboard-100-Charts in den USA und entthronte damit den Titel "Old Town Road" von Lil Nas X. Eilish machte sich überdies einen Namen, indem sie Millionen von Fans aufgefordert hatte, Ende September an Klimademonstrationen auf der ganzen Welt teilzunehmen.

Bei der Zeremonie kamen aber auch ältere Semester auf ihre Kosten: Britpopper Liam Gallagher erhielt den "MTV Rock Icon" und spielte neben seiner neuen Single "Once" auch eine Karaoke-Version des legendären Oasis-Hits "Wonderwall". Die Auszeichnung nahm er mit britischem Humor entgegen. "Ich möchte mich bei MTV dafür bedanken, dass sie erkannt haben, wie großartig ich bin", sagte er. Die US-Rocker Green Day gaben auf der Plaza de Espana ihre Erfolgsnummer "Basket Case" zum besten.

Vor der Zeremonie sorgte der Fußballstar Christiano Ronaldo für eine Überraschung, als er mit seiner Frau, dem Supermodel Georgina Rodriguez, auf dem roten Teppich auftauchte.