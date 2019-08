Facebook

Der Herr Ostbahn kehrt kurz aus der "Pensi" zurück © APA

Herr Resetarits, der Herr Ostbahn kehrt an diesem Wochenende wieder aus der „Pensi“ zurück. Warum tut er das denn immer wieder?

WILLI RESETARITS: Viele Menschen, also viele Kurtologen, was natürlich ein eigener Wissenschaftszweig ist, wollten den Herrn Kurt einfach nicht gehen lassen und haben begonnen, Petitionen zu schreiben. Erstaunlicherweise haben die Leut’ den Kurtl also nicht vergessen und kommen nach wie vor zu seinen Konzerten, auch viele jüngere Menschen. Da ist etwas passiert, das mich sehr überrascht hat, aber noch mehr gefreut.