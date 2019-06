Nachruf US-Trompeter Dave Bartholomew 100-jährig gestorben

Der US-Trompeter Dave Bartholomew ist am Sonntag im Alter von 100 Jahren in New Orleans gestorben. Das teilte die für die Vergabe der Grammys zuständige Recording Academy mit. Bartholomew schrieb mit der Blueslegende Fats Domino Hits wie "Ain't That A Shame" und "I'm Walkin'".