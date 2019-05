Facebook

Muse_ auf 14500 Fans wartet heute eine spektakuläre Show © SILUH

"Zwei Stunden lang bot die Band ein pures Rock'n'Roll-Spektakel voller fantastischer Special Effects, dynamischer Performances, gut zwei Dutzend toller Songs und jede Menge Konfetti." Wenn ein Konzertbericht mit diesen Worten beginnt, kann man sich ausrechnen, dass es in einem ähnlich euphorischen Ton weitergeht.

Sogar angesichts der bekannt hohen Show-Standards von Muse sei die Simulation Theory World Tour mit ihren zahlreichen Science-Fiction- und Fantasybezügen ganz schön speziell, so der Musikreporter, der die Muse-Show in Oakland erlebte. Dass Gitarrist Matt Bellamy, Bassist Chris Wolstenholme und Drummer Dominic Howard heute in der ausverkauften Grazer Stadthalle eine Show der Extraklasse bieten, darf also vorausgesetzt werden.

Mehr als 120 Minuten mitreißende Musik und unglaubliche Visuals hat die Band im Tourgepäck. Mit Muse taucht das Publikum in futuristische Welten, das Trio hat aus acht Alben eine Auswahl an tollen Songs im Gepäck, bei denen sich Sänger Bellamy zuletzt in Bestform zeigte. Am Sonntag waren die Briten übrigens in Prag zu Gast, gestern Abend spielten sie in Budapest live auf.

Die Setlist aus Prag lässt für das einzige Österreich-Konzert der aktuellen Tour jedenfalls Phänomenales erwarten. Wer sich von der Musikauswahl überraschen lassen will, kann jetzt aufhören zu lesen:

1. Algorithm

2. Pressure

3. Psycho

4. Break It to Me

5. Uprising

6. Propaganda

7. Plug In Baby

8. Pray (High Valyrian)

9. The Dark Side

10. Supermassive Black Hole

11. Thought Contagion

12. Interlude

13. Hysteria

14. The 2nd Law: Unsustainable

15. Dig Down

16. Undisclosed Desires

17. Madness

18. Mercy

19. Time Is Running Out

20. Houston Jam

21. Take a Bow Play Video

22. Prelude

23. Starlight

Zugaben: Algorithm Play

Stockholm Syndrome / Assassin / Reapers / The Handler / New Born

Knights of Cydonia

Übrigens: Wer für Graz keine Karten mehr ergattert hat, muss sich für ein Muse-Live-Erlebnis schon ein wenig weiter weg bemühen: Am 1. Juni spielt die Band der Stunde im London Stadium, am 5. Juni in Bristol und am 8. Juni in Manchester. Das ist dann wenigstens am Wochenende...