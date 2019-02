Facebook

Andreas Gabalier ist für das Album des Jahres nominiert © APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

In der roten Bar des Volkstheaters blickt man heute in einem Pressegespräch bereits auf die diesjährige Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards am 25. April. Bereits bei den Nominierungen zeigt sich eine originelle Mischung, so tritt Andreas Gabalier nicht nur auf RAF Camora, sondern auch auf die EAV und Soap & Skin.

Wer hat die Nominierten ausgewählt? Eine Jury aus über 100 Experten aus der Musik und Medienbranche.

Wann findet die Preisverleihung statt? Donnerstag 25, April.

Album des Jahres:

EAV (Alles ist erlaubt)

Soap and Skin (From Gas to Solid)

Ina Regen (Klee)

RAF Camora und Bonez MC (Palmen aus Plastik 2)

Andreas Gabalier (Vergiss mein nicht)

Song des Jahres

500 PS (RAF Camora und Bonez MC)

Ala bin (Seiler und Speer)

Cordula Grün (Josh)

Nobody but You (Cesar Sampson)

Summer Sun (Cari Cari)