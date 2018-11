Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Camila Cabello © APA/AFP/VALERIE MACON

Die MTV Europe Music Awards werden heute Abend (ab 21.00 Uhr) im spanischen Bilbao verliehen. Die meisten Nominierungen heimste in diesem Jahr die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello ein, die in sechs Kategorien Chancen hat - darunter "Best Song" und "Best Video" für ihren Chart-Top-Hit "Havana". Mit jeweils fünf Nominierungen folgen Pop-Queen Ariana Grande und US-Rapper Post Malone.

Zum hochkarätigen Line-up gehören Hip-Hop-Superstar Nicki Minaj, die Platin-gekürte Künstlerin Halsey, die spanische Sängerin Rosalía und Star-DJ David Guetta. Den "Global Icon"-Award erhält Janet Jackson, die ein Medley ihrer größten Hits performen wird. Moderiert wird die Show, die weltweit in eine halbe Milliarde Haushalte übertragen wird, von der Oscar-nominierten Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld ("True Grit).