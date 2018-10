Facebook

Das ist ihr fünfter Streich: Neneh Cherry hat dieser Tage ihr fünftes Album vorgelegt © AP

Sie meldet sich aus dem Mutterschiff. So nennt Neneh Cherry, vor 54 Jahren geboren als Neneh Mariann Karlsson, das umgebaute Schulgebäude auf dem schwedischen Land bei Hässleholm, das ihre Eltern 1970 kauften und in dem sie aufwuchs. „Ich war glücklich hier als Kind, und ich bin es noch immer.“ Cherrys Eltern – Mutter Moki war Künstlerin, Stiefvater Don Cherry ein bekannter Jazzer – leben nicht mehr, jetzt ist sie die Matriarchin, die das Anwesen, „eine große Lebenskonstante“, in Schuss hält.