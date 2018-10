Facebook

Thorsteinn Einarsson im Antenne-Studio 2017 © (c) Markus Traussnig

Thorsteinn Einarsson (22) tourt zurzeit quer durch Österreich, um die Fans auf seine neue Single "Genesis" aufmerksam zu machen. Heute, am 17. Oktober, machte der Musiker auch in Klagenfurt Station, wo er verriet, was es mit dem Songtitel auf sich hat. "Der Song Genesis bezieht sich auf ein Mädchen, das ich in Nashville kennengelernt habe", erzählte er. In die Welthauptstadt der Country-Musik sei er zum Schreiben gereist. Eines Abends habe er zu viel getrunken und die Nacht bei einem Mädchen namens "Genesis" verbracht. Die junge Dame habe sich über den ihr gewidmeten Song gefreut, auch wenn sich aus der kurzen Episode nicht mehr entwickelt habe. Das macht aber nichts - denn im Leben von Einarsson bleibt für eine Beziehung ohnehin kaum Zeit- schließlich ist der junge Sänger "mit der Musik verheiratet".



In den letzten Monaten verbrachte Einarsson viel Zeit im Flugzeug - er war unter anderem in Thailand, Berlin, Amerika und London unterwegs, um mit Musikexperten zusammenzuarbeiten und sich für sein neues Album inspirieren zu lassen. Dieses ist für das kommende Frühjahr geplant und wird neben rockigen auch elektronische Elemente beinhalten.

Thorsteinn Einarsson zu Gast bei der Kleinen Zeitung Foto © Braunecker Das Reisen wurde dem gebürtigen Isländer in die Wiege gelegt: "Mit fünf Jahren bin ich nach Österreich gezogen, um dann mit 8 Jahren wieder nach Island zurückzukehren", erzählt er. "Seit meinem 13. Lebensjahr lebe ich endgültig hier." Die Liebe zur Musik liegt in der Familie - Einarssons Vater ist Opernsänger: "Die ultimative Musik", sagt der junge Sänger. Er selbst entschied sich dann doch eher für rockige Klänge. Privat hört er gerne die Beatles, ABBA und Coldplay - seine Lieblingsband ist "Queen". Wenig anfangen kann er mit der isländischen Sängerin Björk. Da ist ihm die isländische Rockband "Kaleo" lieber.

Musikalisch möchte Einarsson in Zukunft weiter am Ball bleiben - und vielleicht neue Arbeitsfelder entdecken. "Ich liebe Musik", so der 22-Jährige. "Aber Schauspiel interessiert mich auch."