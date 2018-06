Facebook

Rapper Keith Flint von der Band Prodigy während eines Konzertes auf der Red Stage © APA/HERBERT P. OCZERET

Selbst wenn beinahe die gesamte Welt aktuell ob der Weltmeisterschaft in Russland im Fußball-Fieber ist, es gibt ein kleines Areal im Burgenland, in dem das runde Leder nur bedingt eine Rolle spielt: das Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf. Zugegeben, mit 215.000 Festivalgästen gar nicht so klein.

