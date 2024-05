Enorme Höhen und Menschenmassen? Für Jared Leto (52) alles kein Problem, wohl ist das Gegenteil der Fall: Zur Ankündigung der aktuellen „Seasons 2024 Welttournee“ kletterte er im November ziemlich lässig auf dem Empire State Building in New York herum. Sorgen musste man sich um den 52-Jährigen nicht machen, bekanntlich ist der Sänger und Schauspieler seit vielen Jahren ein passionierter Kletterer. Derzeit ist er mit dem Tourtross in Europa unterwegs und sorgt auch abseits der Bühne für Begeisterung: Betitelt mit „Ein kleiner Morgenspaziergang in Polen“ hat er am Donnerstag auf Instagram mehrere Fotos und Videos geteilt, wie er, mit der Gitarre in der Hand und umringt von Hunderten euphorischen Fans, in Krakau ein Ständchen zum Besten gibt.

Die Tour ist die erste Headlinertour der Band seit fünf Jahren und führt sie nach Konzerten in Lateinamerika noch bis Anfang Oktober weiter durch Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland. Am 18. Mai spielt die Band, die Jared Leto 1998 unter anderem mit seinem Bruder Shannon (54) gründet hat, auch in der Wiener Stadthalle. Dass es dem Oscarpreisträger, er wurde 2014 für seine Nebenrolle im Aids-Drama „Dallas Buyers Club“ ausgezeichnet, nach der Tour langweilig wird, ist auszuschließen. Im März hat er sein nächstes Filmprojekt angekündigt: Der Sci-Fi-Film „Tron: Ares“ soll 2025 in die Kinos kommen, Leto verkörpert darin die KI-Figur Ares.