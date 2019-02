Facebook

Rami Malek: "Ich bin ein Amerikaner erster Generation." © (c) APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON)

Rami Malek

Bester Hauptdarsteller als Queen-Frontmann Freddie Mercury ("Bohemian Rhapsody"):

"Wir haben einen Film über einen schwulen Mann gedreht, einen Einwanderer, der sein Leben lang er selbst war, ohne sich dafür zu entschuldigen. Und die Tatsache, dass ich ihn und seine Geschichte heute mit Ihnen feiern kann, beweist, dass wir uns nach solchen Geschichten sehnen. (...) Ich bin der Sohn ägyptischer Einwanderer. Ich bin ein Amerikaner erster Generation. Teil meiner Geschichte wird in diesem Moment geschrieben."

Regisseur Alfonso Cuaron

Beste Regie ("Roma"):

"Die 70 Millionen Haushaltshilfen in der Welt ohne Arbeitserlaubnis sind Figuren, die in der Geschichte des Films in den Hintergrund verbannt wurden. Es ist unser Job hinzuschauen, wo andere wegschauen. Diese Verantwortung wird noch viel wichtiger in Zeiten, in denen das Wegsehen gefördert wird."

Regisseur Spike Lee

Bestes adaptiertes Drehbuch ("BlacKkKlansman"):

"Vor 400 Jahren wurden unsere Vorfahren aus Afrika geraubt und versklavt. (...) Vor der ganzen Welt erweise ich unseren Vorfahren, die dieses Land aufgebaut haben, meine Ehre. Wenn wir mit unseren Vorfahren in Kontakt treten, erfahren wir Liebe, Weisheit und erlangen unsere Menschlichkeit zurück. (...) Die Präsidentschaftswahlen von 2020 sind nicht mehr weit weg. Lasst uns aktiv werden und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. (...) Lasst uns das Richtige tun!"

Olivia Colman

Beste Hauptdarstellerin ("The Favourite"):

"Das hier ist tatsächlich ziemlich stressig. Köstlich, ich habe einen Oscar! (...) In einer Kategorie mit all diesen außergewöhnlichen Frauen zu sein. Und Glenn Close, du bist schon so lange mein Idol und ich wollte nicht, dass es so ausgeht. Du bist unglaublich, ich liebe dich sehr. Ich liebe euch alle."