Furiose Schauspieler, aber lauter Klischees im mintgrünen Cadillac: "Green Book" © AP

Die alten Queen-Mitglieder eröffneten mit ihren Hadern "We will rock you" and "We are the Champions" diese Oscar-Gala, die mit einem Schlussakkord der Dissonanzen endete. Denn: Ausgerechnet eine Veranstaltung, die drei Jahre nach der Debatte #OscarsSoWhite nur so vor mutigen, absolut verdienten und dabei vor fünf Jahren bestimmt übersehenen Entscheidungen mit Symbolcharakter strotzte, zeichnet am Ende einen Wohlfühlfilm über Rassismus in der Königsdisziplin "Bester Film" aus. Einen, der ohne Bezug zur zerrissenen US-Gegenwart auskommt: das auf wahren Begebenheiten basierende Drama "Green Book" über den schwarzen Pianisten Don Shirley von Regisseur Peter Farrelly.

