Christiane Hörbiger

Gestern wäre Christiane Hörbiger 85 Jahre alt geworden. ORF III würdigt die im Vorjahr verstorbene Grande Dame der Schauspielkunst mit einem Schwerpunkt. Ab 11.35 Uhr ist sie in zehn Folgen als Bezirksrichterin in „Julia – Eine ungewöhnliche Frau“ (erste Staffel) zu sehen. Um 20.15 Uhr beschäftigt sich eine Doku in der Reihe „ORF Legenden“ mit ihrem Leben und ihrer Karriere. Im Anschluss folgen Porträts von Mitgliedern aus dem Hörbiger-Clan sowie die Doku „Die Hörbigers – eine Schauspieldynastie“.

Ab 11.35 Uhr, ORF III

Alles Geld der Welt

Im Jahr 1973 wurde ein Enkel des damals reichsten Mannes der Welt, J. Paul Getty, entführt. Das Geiseldrama um den 16-Jährigen hat Regisseur Riddley Scott mit Schauspielern wie Mark Wahlberg, Christopher Plummer und Michelle Williams eindrucksvoll verfilmt.

20.15 Uhr, ServusTV

Wilsberg - Wut und Totschlag

Eine Frauenzeitschrift, die nur von Männern gemacht wird? Das darf nicht sein, findet Kommissarin Springer und tut ihren Unmut in den sozialen Medien kund. Am nächsten Tag ist der Verleger tot. Ein Krimi voller Situationskomik und mit einer hübschen Prise Ironie.

20.15 Uhr, ZDF

I, Robot

Hat der Roboter Sonny einen Entwickler in den Tod gestoßen? Das fragt sich Cop Del Spooner (Will Smith) Routinierten Sci-Fi-Krimi.

20.15 Uhr, Vox

Die Frau des Nobelpreisträger

Glenn Close in einer ihrer besten Rollen: Als ihrem Mann Joe (Jonathan Pryce) der Literaturnobelpreis zuerkannt wird, schlittert die Ehe in eine Krise. Joe hatte nicht nur zahlreiche Affären, sondern teilt mit seiner Frau auch ein prekäres Geheimnis, dem ein Journalist auf der Spur ist.

21.40 Uhr, WDR

Der Fall Harvey Weinstein

Lange galt Harvey Weinstein als unantastbar. Doch dann machten Frauen seine sexuellen Übergriffe öffentlich und brachten ihn zu Fall.

21.55 Uhr, ZDFneo