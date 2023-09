Merz gegen Merz - Hochzeiten

Was tun, wenn die Liebe das Verfallsdatum überschritten hat? Nach Paartherapie, gepflegtem Rosenkrieg und drei Staffeln sind Annette Frier und Christoph Maria Herbst geschieden. Nun geht die gelungene Serie „Merz gegen Merz“ (nachschauen in der ZDF-Mediathek lohnt sich!) mit einem Spielfilm in die Verlängerung: Die Familie fordert die frischgebackenen Singles ordentlich heraus – insgesamt eine intelligente Komödie mit Witz und cleveren Dialogen, aber auch der nötigen Portion Tiefgang.

20.15 Uhr, ZDF

Peter Habeler

In der „Land der Berge“-Doku zeigt sich Peter Habeler, der 1978 gemeinsam mit Reinhold Messner am Mount Everest Alpingeschichte geschrieben hat, von seiner ganz persönlichen Seite. Im Anschluss daran präsentiert Habeler „Tirols Bergwelt am Achensee“.

20.15 Uhr, ORF III

The Jungle Book

Rudyard Kiplings Klassiker, verfilmt als Mischung von Realfilm-Aufnahmen und Computeranimationen. Regisseur Jon Favreau inszeniert das Dschungelabenteuer wie einen Actionthriller und bringt ordentlich Realismus hinein. Oscar für „Beste visuelle Effekte“ (2017).

20.15 Uhr, Disney

Am Schauplatz: Die Armee der Unscheinbaren

Ohne sie würde die Welt in Dreck versinken: Reportage über die Reinigungstrupps, die von der Disco bis zur Kirche für Ordnung sorgen.

21.05 Uhr, ORF 2



Am Ende einer Reise - Udedom-Krimi

Misshandelt Jochen Driest seine Frau Dana? Hat er sie gar ermordet? Das fragt sich Ex-Staatsanwältin Karin Lossow. Hilfe bei den Nachforschungen kommt ausgerechnet von ihrem Lieblingsfeind, Staatsanwalt Dirk Brunner (Max Hopp). Starkes Drehbuch, stark gespielt.

22 Uhr, NDR

Stöckl

Die Fußball-Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska und Sportmoderator Rainer Pariasek über ihr Buch „Über das Leben“.

23.05 Uhr, ORF 2