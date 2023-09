Joe Bell

Bewegendes Drama: Joe Bell (Mark Wahlberg) wandert durch die USA, um auf die Folgen von Mobbing aufmerksam zu machen. Denn sein schwuler Sohn hat sich im Teenageralter das Leben genommen, weil er an der Schule und im Internet gemobbt wurde. Der berührende Film von Reinaldo Marcus Green beruht auf einer wahren Geschichte, das Thema Mobbing wurde nach dem Suizid des damals 15-jährigen Jadin von den US-Medien vermehrt aufgegriffen. Wichtiges Thema!

23.35 Uhr, RTL 2 sowie Amazon Prime

Die Simpsons - Der Film

Tja, es ist nicht gut bestellt um den Umweltschutz in Springfield, vor allem der See ist extrem verschmutzt. Schuld ist Homer Simpson – und dann versiegelt Präsident Arnold Schwarzenegger Springfield unter einer gewaltigen Glasglocke. Herrliche Gesellschaftssatire.

14.30 Uhr, ORF 1

Forrest Gump

Kultfilm aus dem Jahr 1994, ausgezeichnet mit sechs Oscars und drei Golden Globes: Anhand des naiv-liebenswerten Forrest Gump (Tom Hanks) wird US-amerikanische Zeitgeschichte erzählt, gleichzeitig ist der Film ein modernes Märchen über den reinen Tor.

20.15 Uhr, Puls 4

Der Regenmacher

John-Grisham-Verfilmung rund um einen jungen Anwalt, der seine Karriere in einer Kanzlei beginnen muss, die ihre Klienten im Spitälern abpassen, um ihnen Entschädigungsklagen einzureden. So stößt Rudy Baylor (Matt Damon) auf einen Jungen, der an Leukämie erkrankt ist, dessen Versicherung jedoch die Zahlung der Behandlungskosten verweigert. Starkes Justizdrama.

23.15 Uhr, 3Sat

Und morgen die ganze Welt

Die deutsche Jurastudentin Lisa (Mala Emde) will etwas gegen den Rechtsruck unternehmen und schließt sich einer Antifa-Gruppe an. Packend und hochaktuell.

23.30 Uhr, ARD