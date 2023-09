"Am Schauplatz Gericht"

Vor einem halben Jahr hat Familie H. aus der Steiermark über Probleme mit ihrem 1992 gekauften Einfamilienhaus an die Redaktion um Peter Resetarits geschrieben: „Wir wurden in das Gemeindeamt zitiert, wo man uns mitteilte, das Haus wäre illegal. Wir wurden mit Wohnrechtsentzug und Abbruch des Hauses bedroht.“ Reporter Patrick Hibler nahm sich der Sache an und dokumentiert, wie der drohende Abbruch eines in den 1970ern erbauten und bewilligten Einfamilienhauses in einer Katastrophe mündete.

21.05 Uhr, ORF

"Angriff aus dem Internet"

Cyberkriminalität zählt mittlerweile zu den größten Herausforderungen der Polizei. Können wir uns überhaupt schützen und wenn wie? Das will die neue Doku herausfinden. In Österreich ist bereits jede dritte Privatperson Opfer einer Phishing-Attacke geworden.

20.15 Uhr, Puls 4

"Blickwechsel"

Das Nachrichtenmagazin mit Diana Ortner gibt u. a. Umfragen beim Meinungsforschungsinstitut OGM in Auftrag. In der ersten Sendung nach der Sommerpause geht es etwa um die Pleitewelle im Einzelhandel (Gerry Weber, Delka, Salamander etc.) und Schulreife in Österreich.

21.10 Uhr, ServusTV

"Stöckl"

Zu Gast bei Barbara Stöckl sind u. a. Ernst Molden und Christopher Seiler anlässlich ihres gemeinsamen Albums „de zwidan zwa“. Heißt übersetzt „Die beiden mit der schlechten Laune“.

23.05 Uhr, ORF 2

"Gäste zum Essen"

Diese neue, gut besetzte TV-Dramödie beginnt amüsant, es fehlt ihr aber ein bisschen der Biss. Die Fassaden von zwei Familien aus unterschiedlichen Schichten fallen jedenfalls im Rahmen eines

eigentlich delikaten Abendessens mit Karacho in sich zusammen.

20.15 Uhr, ZDF

"Land der Berge"

Alexander Rüdiger, Ex-„Money Maker“-Moderator und Weitwanderer, begab sich auf eine 35-tägige Wanderung quer durch die Steiermark. Unterwegs trifft er u. a. auf die 1000-jährige Eiche in Bad Blumau.

20.15 Uhr, ORF III