Das Mädchen mit den goldenen Händen

Die Lehrerin Gudrun (Corinna Harfouch) will das ehemalige Waisenhaus, in dem sie zu DDR-Zeiten aufgewachsen ist, vor dem Verkauf retten und zum Begegnungszentrum machen. Tochter Lara (Birte Schnöink) dagegen will mehr über ihren leiblichen Vater erfahren. Das stark gespielte Beziehungsdrama ist das viel beachtete Regiedebüt der Katharina Marie Schubert, die eindringlich vom Verlust der Heimat und den historischen gesellschaftspolitischen Umbrüchen nach der Wende erzählt.

20.15 Uhr, Arte

Can A Song Save Your Live?

Sängerin Gretta (Keira Knightley) trauert dem Traum von der Musikerkarriere nach, Musikproduzent Dan (Mark Ruffalo) hat seinen Job verloren. Gemeinsam wollen sie ein Album aufnehmen, und zwar jeden Song an einem anderen Ort. Feelgood-Movie mit tollen Schauspielern.

11.25 Uhr, ATV

Bohemian Rhapsody

Zwar kommt das Biopic als eher konventionell erzählte, glatt polierte Legendenbeschreibung daher, aber Rami Malik brilliert in der Rolle von „Queen“-Frontman Freddie Mercury und wurde dafür auch mit einem Oscar gewürdigt – insgesamt gab es sogar vier Oscars.

20.15 Uhr, ORF 1

Don Carlos aus Klosterneuburg

Verdis „Don Carlos“ bei operklosterneuburg 2023 mit Günther Groissböck als Philipp II. und Margarita Gritskova als Prinzessin Eboli.

20.15 Uhr, ORF III

Der gute Hirte

Robert De Niros zweite Regiearbeit ist ein facettenreicher Film über die Anfänge der CIA und darüber, wie der US-Auslandsgeheimdienst wurde, was er ist. Für die „herausragende Leistung“ des Ensembles (Matt Damon, Angelina Jolie, Alec Baldwin) gab es einen Silbernen Bären.

20.15 Uhr, 3sat

Die Queen

Nach dem Tod von Lady Diana empört sich das Volk, dass Queen Elizabeth (Oscar für Helen Mirren) kein Wort des Mitgefühls verliert.

22.35 Uhr, Sixx