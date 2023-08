"Camping"

Seit mehr als 100 Jahren machen Menschen Urlaub im Zelt oder im Wohnwagen. Camping ist Freiheit und Abenteuer: eine Doku aus 2021.In Deutschland gilt übrigens Arist Dethleffs als Erfinder des Wohnwagens. Er entwarf das „Wohnauto“ aus Liebe zu seiner Verlobten, die ihn auf seinen Dienstreisen begleiten wollte.

Arte, 21.05 Uhr

"Code 7500"

Der an der Wiener Filmakademie ausgebildete und mit seinem Kurzfilm „Alles wird gut“ oscarnominierte Patrick Vollrath drehte 2010 diesen packenden Thriller, der ausschließlich im Cockpit eines Airbus spielt, der auf dem Weg von Berlin nach Paris von einer Gruppe Islamisten entführt werden soll. 7500 steht für den Funkcode bei einer Flugzeugentführung. Der Regisseur, der Hollywoodstar Joseph Gordon-Levitt für die Hauptrolle gewinnen konnte, zeigt Mut zu radikalem Minimalismus.

Bayern, 22.45 Uhr







"Stöckl"

Dacapo einer letzten September gelaufenen Ausgabe der Talkshow: Baumeister Richard Lugner etwa verrät, dass er vor 60 Jahren, als er seine Bau-Konzession erhielt, noch ganz schüchtern war. Und er erzählt, warum es ihm noch wichtig ist, eine Partnerin zu finden.

ORF 2, 23.05 Uhr

"The Paradise"

Der Stoff für diese elegante Serie beruht auf dem Roman „Das Paradies der Damen“ („Au bonheur des dames“) von Émile Zola, die Handlung wurde von Paris ins nördliche England mit prächtiger viktorianischer Kulisse verlegt. Die BBC produzierte 2012/2013 zwei Staffeln.

Arte, 22 Uhr

"Inas Nacht"

Ina Müller begrüßt diesmal in der Hamburger Kneipe „Zum Schellfischposten“ u. a. Bergsteiger-Legende Reinhold Messner. Mit ihm spricht sie über sein Leben in Südtirol und lässt sich am Beispiel seiner Touren in das große und kleine Einmaleins des Bergsteigens einführen.

ARD, 23.35 Uhr

"Expeditionen: Millstätter See"

Eine Sommerfrische-Doku über die Lage zwischen dem Biosphärenpark Nockberge, den Hohen Tauern, dem Goldeck und dem Mirnock.

ORF III, 13.50 Uhr