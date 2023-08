1.) Am Schauplatz

Reparieren statt wegschmeißen lautet das Thema dieser Ausgabe: Der globale Handel und Rabattschlachten im Elektrobereich sorgen seit vielen Jahren für sehr erschwingliche Produkte. Reparaturen zahlen sich finanziell oft nicht mehr aus. Doch nachhaltig schaut anders aus. Die Sendung porträtiert Menschen, die sich ganz dem Reparaturgedanken verschrieben haben. Darunter auch Manuela, die in ihrem Grätzel für die Nachbarn die unterschiedlichsten Reparaturen durchführt.

21.05 Uhr, ORF 2

2.) Inas Nacht

Wie bereitet sich Comedian und Whiskey-Fan Michael Mittermeier auf eine mögliche Zombie-Apokalypse vor? Und wie hat es Schauspielerin Anneke Kim Sarnau („Polizeiruf 110“) geschafft, sogar schwanger noch Filme zu drehen? Ina Müller findet all das verlässlich heraus!

23.35 Uhr, ARD

3.) Jurassic Park

Die Urmutter der Dino-Saga von Steven Spielberg: Ein Milliardär legt sich mittels Gentechnologie einen Dinopark mit echten Echsen zu. Bei der Kontrolle durch Experten kommt es zum Unvermeidlichen: Die wenig possierlichen Tierchen proben den Aufstand.

20.15 Uhr, Vox

4.) Ein Vogel auf dem Drahtseil

Schräg-schrullige Actionkomödie: Mel Gibson als untergetauchter Kronzeuge, der mit Goldie Hawn auf einer

rasanten Flucht ist.

23.00, ZDFneo

5.) Die Tricks der Lebensmittelindustrie

Der Koch Sebastian Lege baut Coca-Cola oder Philadelphia-Frischkäse nach und entlarvt so die Tricks der Lebensmittelindustrie. Oder wie arbeiten die Fastfood-Ketten McDonalds und Subway? Dem Experten bleibt nichts verborgen. Alle Folgen sind online nachzuschauen.

ZDF Mediathek

6.) The Lost Flowers of Alice Hart

Wenn die Idylle nicht mehr ist als ein Wunschtraum. Die Serie seziert eindringlich die vielen Traumata häuslicher Gewalt.

Amazon Prime

Hörtipps:

Aus-Zeit: Die Unterbrechung des Alltags, 9.05 bis 9.30 Uhr, Ö1. Wo beginnt die Freizeit und wo endet die Arbeit? Gedanken zur Zeit – von ihrer Unerlässlichkeit im Sport bis zu ihrer subjektiven Wahrnehmung.

Astrobiologie: Die schwierige Suche nach dem Weltall. Podcast.

Wie definiert man außerirdisches Leben im Weltall? Die klassisch grünen Männchen gehören eher nicht dazu. Über die Herausforderungen in der Astrobiologie.

Barbie: The Fashion History of an Icon. Gleich drei Folgen widmet „Dressed: The History of Fashion“-Podcast der Modepuppe.