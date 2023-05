Faszinierende Erde

Tosende Wellen, die Felsen aushöhlen oder Felsenlandschaften schaffen wie die „Zwölf Apostel“ in Australien: Davon erzählt der erste Teil der sechsteiligen Doku „Faszinierende Erde“, die sich atemberaubenden Naturschönheiten widmet – und heute zur Gänze auf 3sat zu sehen ist. Den „Küstenlandschaften“ folgten die „Gletscher“ (unter anderem in der Antarktis), außerdem geht es in die „Wüsten“, zu „Vulkanen“, den Abschluss der spektakulären Doku-Reihe machen die „Gebirge“ und die „Flüsse“.

ab 14.05 Uhr, 3sat

An seiner Seite/Toni Erdmann

In memoriam Peter Simonischek: Senta Berger spielt an seiner Seite die Frau eines Stardirigenten, die ihre eigenen Träume zugunsten seiner Karriere zurückgestellt hat. Danach ist Simonischek in der berührenden Vater-Tochter-Geschichte „Toni Erdmann“ zu sehen (22.30 Uhr).

ORF 2, 20.15 Uhr

Der Nachtarzt

Vincent Macaigne spielt den „Nachtarzt“, einen Notfallmediziner, der Drogenabhängige behandelt, in fragwürdige Geschäfte seines Cousins verwickelt wird und Stress mit seiner Frau und seiner

Geliebten hat. Sozialdrama und düsterer Thriller, hervorragend gespielt.

20.15 Uhr, Arte

King Kong

Peter Jackson inszenierte „King Kong“ als großes Kinospektakel mit sensiblen Momenten. Mit Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody.

20.15 Uhr, Nitro



Down with Love

Hommage an die romantischen Komödien der 1960er mit Doris Day und Rock Hudson: Die Autorin Barbara (Renée Zellweger) ermutigt Frauen, lieber an die Karriere als an die Liebe zu denken, Journalist Catcher (Ewan McGregor) will beweisen, dass sie anfällig für die Liebe ist.

22.05 Uhr, ATV2

Tina

Tina Turner erklärt sich und ihre Befreiungsschläge: In der Doku gewährt die kürzlich verstorbene Musiklegende Einblick in ihr Leben.

21.55 Uhr, ORF 1