Der Everest

Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Tag zu begehen: Am 29. Mai 1953 schafften es Edmund Hillary und Tenzing Norgay als erste Menschen auf den Gipfel des Everest. Eine davon wäre ServusTV: Der Sender widmet ab 20.15 Uhr dem Jubiläum ein „Special“: beginnend mit dem „Ende eines Mythos“, eine Doku über eine kommerzielle Everest-Expedition: Heute sind am Berg fast ausschließlich Alpinisten in geführten Touren unterwegs, bis in die 1990er Jahre kamen nur Profis und Extremsportler. Die Doku wird gefolgt von einem Interview mit Alpin-Legende Peter Habeler, der 1978 gemeinsam mit Reinhold Messner als erster ohne Sauerstoffgerät den Gipfel schaffte.

ServusTV, ab 20.15 Uhr

Vermeer - Jenseits der Zeit

Gleich nach dem Frühstück, heute ist ja ein Feiertag, serviert ORF 2 mit „Vermeer – Jenseits der Zeit“ Einblicke in die Welt des geheimnisvollen Malers Jan Vermeer, der Werke wie „Das Mächen mit dem Perlohrring“ oder „Dienstmagd mit Milchkrug“ schuf. Sehenswert!

ORF 2, 9.05 Uhr

Billy Wilder

Billy Wilder, Sohn jüdischer Eltern, wuchs in Österreich auf und flüchtete nach der Machtübernahme der Nazis in die USA. Dort wurde er zu einem der großen Regisseure seiner Zeit Die vielen Archiv-Interviews vermitteln ein gutes Bild dieser Hollywood-Legende.

Arte, 22.20 Uhr

Das Böse unter der Sonne

Neben „Der Tod auf dem Nil“ die wohl beste Agatha Christie-Verfilmung: Star-Aufgebot und der große Peter Ustinov als Poirot.

3sat, 20.15 Uhr

Der Schlern und seine Almen

Südtirols Bergwelt ist legendär, der Schlern wohl einer der bekanntesten Gipfel: Auf seinem weiträumigen Gipfelplateau grasen sogar die Kühe. Eine Dokumentation über das Leben der Hirten. Auch das Schlernhaus, das älteste Schutzhaus Südtirols, findet Beachtung.

BR Fernsehen, 15.15 Uhr

Star Trek

Tele 5 sendet heute den ganzen Tag die verschiedensten Star Trek-Serien: Beginnend mit Voyager bis hin zur kultigen Enterprise.

Tele 5, ab 15.10 Uhr

Hörenswert

Der Regisseur und Bildhauer Alexander Kubelka. Ö1, 11.50 Uhr. Der in Kärnten aufgewachsene Opern- und Theater-Regisseur ist auch Intentand der Sommerspiele Perchtoldsdorf. Mit Katharina Menhofer spricht er über seine Intendanz und das von ihm inszenierte Stück „Don Quichote“.



Zwischen Oklahoma und Kalifornien. Ö1, 17.10 Uhr. Auf den Great Plains, wo einst Bisons grasten, wurde um 1900 im großen Stil Landwirtschaft betrieben. Dann folgte die Bodenerosion und die Kornkammer der USA wurde zur „Dust Bowl“. Ein musikalisches Porträt einer verstaubten Landschaft.