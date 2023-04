Mein Mann Picasso

Am 8. April jährte sich der Todestag von Pablo Picasso zum 50. Mal. Anthony Hopkins spielt das Künstlergenie als Mann aus „Fleisch und Blut“ (so die „Variety“) und schöpft dafür seine großen schauspielerischen Fähigkeiten voll aus. Im Zentrum steht die junge Malerin Françoise Gilot (Natascha McElhone), die ihm zwei Kinder gebar und den Künstler als einzige Frau aus eigenem Entschluss verließ. Spannender Ausschnitt aus einem Leben, in dem die Kunst immer über dem Privaten stand.

14.15 Uhr, Arte

Aktenzeichen XY-ungelöst

Eine Frau verschwindet spurlos, die Polizei vermutet ein Verbrechen und hofft nun auf Hinweise. Ein Mord an einem 41-Jährigen im Zuhälter-Milieu wirft Rätsel auf. Und für den XY-Preis 2023 ist eine Frau nominiert, die einem Mann nach einem Messerangriff geholfen hat.

20.15 Uhr, ZDF

Schönes Schlamassel

Witz, tolle Dialoge und gesellschaftspolitischer Subtext: Anne (Verena Altenberger) wünscht sich einen jüdischen Freund. Um sie zu beeindrucken, gibt sich der Arzt Daniel (Maxim Mehmet) als Jude aus. Aber wie aus dem Schlamassel wieder herauskommen?

20.15 Uhr, ARD

Jetzt. Nicht.

Ein Workaholic (Godehard Giese) wird plötzlich entlassen. Was jetzt? Absurde Sinnsuche in einer Welt des ständigen Leistungsdrucks.

22.25 Uhr, 3sat

Irak, unsichtbare Schönheit

Die Schönheit eines Landes, das es so nicht mehr gibt: Latif Al Ani fotografierte über 30 Jahre hinweg irakische Städte wie Bagdad,

Mossul oder Basra. Als 88-Jähriger reiste er erneut durch seine

Heimat auf der Suche nach den Orten, die er einst fotografiert hatte.

23.50 Uhr, Arte

Stimmen aus dem Krieg

Ein Jahr reisten die Filmemacher durch die Ukraine und Nachbarländer und baten ukrainische Frauen, ihre Geschichte zu erzählen.

23.45 Uhr, BR