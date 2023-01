In Wien wird ein kleiner Bub von Killern und korrupter Polizei verfolgt ("Verfolgt – der kleine Zeuge"), Batman kehrt nach Gotham City zurück ("Batman Begins") und Kitzbühel ist nicht nur bei Skirennsport-Fans beliebt ("Kitzbühel und die Russen"). Und auch im Radio gibt es einige interessante Beiträge.

Die Nonne, Arte, 20.15 Uhr

Die 16-jährige Suzanne (Pauline Etienne) kam unehelich zur Welt und soll nun für die Schuld ihrer Mutter büßen. Daher wird sie von ihren Eltern in ein Kloster geschickt. Doch auch hinter den Klostermauern bleibt ihr Hunger nach Freiheit und Selbstbestimmung ungebändigt und es beginnt ein langer, leidenschaftlicher Kampf gegen vorherrschende Konventionen und religiösen Fanatismus. Das Drama erzählt in für einen Klosterfilm sehr hellen Bildern die Leidensgeschichte einer Heranwachsenden.

Batman Begins, Kabel eins, 22.35 Uhr

Nach der Ermordung seiner Eltern wurde Bruce (Christian Bale) in Asien zum Kämpfer ausgebildet. In Gestalt von Batman kehrt er nun nach Gotham City zurück. Die Comicverfilmung von Christopher Nolan zeigt die Entstehung von Batman in toller Besetzung und mit viel Action.

Geboren in Auschwitz, 3sat, 20.15 Uhr

1944 brachte eine Jüdin in Auschwitz ein Mädchen zur Welt. Es überlebte im Versteck, aber erbte nicht nur das Trauma des Holocaust, sondern gab es auch an ihre Tochter weiter. Die Geschichte der Frauen wird in einer außergewöhnlichen filmischen Aufarbeitung gezeigt.

Verfolgt – der kleine Zeuge, ORF 2, 23.45 Uhr

Der kleine Tao (Kevin Fang) wird in einem Wiener Lokal Zeuge eines Mordes. Daher verfolgen ihn die Killer sowie die korrupten Polizisten.

Die Verteidigerin - Gesang des Raben, ARD, 20.15 Uhr

Samuel Brunner (Gustav Schmidt) sitzt wegen eines Mordes, den er nicht begangen hat, im Gefängnis. Nun wird er durch den Fund einer Leiche entlastet. Die Pflichtverteidigerin Anna Notrup (Martina Gedeck) rekonstruiert den Fall und die schlampige Bearbeitung. Düsterer Thriller.

Hörenswert

Die 1848erinnen, Ö1,17.55 Uhr.

Es ist August 1848 und Lohnkürzungen bei Erdarbeiterinnen führen zur ersten Arbeiter-Demonstration in Wien.

Ars-nova-Vokalakrobatik bei den Resonanzen, Ö1, 19.30 Uhr

Das italienische Ensemble "La Fonte Musica" spürt mit seinem Gründer und Leiter Michele Pasotti der Musik von Antonio Zacara da Teramo nach. Der Zeitgenosse von Johannes de Ciconia ist selbst in Kennerkreisen eher ein Geheimtipp.