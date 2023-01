Es war einmal in Amerika. 20.15 Uhr, ServusTV

Springt da einer am Ende in den Müllkompressor oder nicht? Sergio Leones vierstündiges Gangsterepos sprengt Grenzen nicht nur in Sachen „abendfüllend“: Die opulente Erzählung, atemberaubend gefilmt von Kamerameister Tonino Delli Colli, musikalisch ausgemalt von Ennio Morricone, folgt dem Lebensweg der Kriminellen Noodles und Max (Robert DeNiro und James Woods), Verbrechen und Verrat aller Art inklusive. Wohl doch Leones bester Western – im Setting der 1930er- Jahre in New York.

Naked Survival XXL - 40 Tage Überleben. 20.15 Uhr, DMAX

Seit Jahren amüsiert sich ein inwendig 12 Jahre alter Freund über dieses Format, für das abenteuerlustige Menschen pudelnackert durch unwirtlichste Gegenden hüpfen und dabei gefilmt werden. Muss man sich vielleicht echt einmal ansehen, inwendig sind wir ja alle erst 12.

Der Tiger von Eschnapur. 14.15 Uhr, arte

Ein Spätwerk des großen Fritz Lang, gedreht 1959 nach seiner Rückkehr aus dem US-Exil. Inkludiert sind Tempeltänzerinnen und Duelle mit Tigern. Also lupenreiner Exotismus, knatterbunt – nennen wir’s ein Zeitdokument des deutschen Nachkriegskinos. Das Sequel „Das indische Grabmal“ liefert arte im Anschluss gleich mit.

Der rosarote Panther. 23 Uhr, BR

Peter Sellers als patscherter Inspektor Clouseau, der garantiert jede Ermittlung verhackt: Auch beim 20. Mal noch zum Scheckiglachen. Aufbleiben lohnt sich allein wegen der Verfolgungsjagd am Schluss. Dazu nur zwei Worte: Das Zebra!

Weine zum Selbermachen. 22.25 Uhr, ARD alpha

Der Präsentator trägt Schnauzer und Strickpullunder. Die Reihe „Hobbythek“ feierte einst den Do-it-yourself-Eifer der 80er-Jahre. In der heutigen Folge aus der TV-Schatzkiste (1981) wird Wein hergestellt. Trinkempfehlung dazu: ein schöner Sauvignon (2021) oder Zweigelt (2019).

Hier wird Wein gemacht. Prost. © ARD

Tatort - Der feine Geist. 22.15 Uhr, ARD

Zum Nachsehen für alle, die die Erstausstrahlung 2020 versäumten: Weimar-„Tatort“ mit Nora Tschirner, Christian Ulmen und irrer finaler Wendung.

Am Tatort: Nora Tschirner, Christian Ulmen © ARD

Hörenswert

Literatur am Feiertag.

Ö1, 14.05 Uhr. „Wozu das Theater?“ Elisabeth Orth und Markus Meyer lesen Texte über Schauspiel, Schauspielkunst und Publikum.

100 Jahre Georg Kreisler und Gerhard Bronner.

Ö1, 18.15 Uhr. „Contra spezial“ über die beiden legendären Wiener

Kabarettisten.

Händels „Messias“.

Ö1, 19.30 Uhr. Das Innsbrucker Festwochenorchester unter Dirigent Alessandro De Marchi.

Dein Reich komme, unser Wille geschehe.

Deutschlandfunk, 20.05 Uhr. Reportage über Amerikas fundamentalistische Christen und ihre Obsession mit dem Weltuntergang.