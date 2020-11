Facebook

Der Big-Bend-Nationalpark in Texas © KK

Für Fußballfreunde. Der Favorit beim Champions-League-Duell

FC Salzburg gegen FC Bayern steht fest, aber Alaba & Co. sollten sich nicht zu sicher sein. Ein Spiel des Jahres, auch wenn es ohne Publikum unrund läuft.

Sky, 21.00 Uhr

Für Naturfreunde. Die ganze Welt blickt am heutigen Wahltag auf die US-Menschen, ein Schwenk in die Tierwelt ist auch lohnend. In diesem spektakulären Naturfilm geht es um den Big-Bend-Nationalpark in Texas.

ORF 2, 20.15 Uhr



Für Serien-Junkies. Ein Minenfeld, auf dem Ruhe eingekehrt ist: Die Dokureihe „The Challenge: ETA“. Aufwendig produziert und recherchiert, mit prominenten Interviewpartnern.

Prime Video



Inside America. Wie das Rennen Trump vs. Biden auch ausgeht, mit dem Video-Tagebuch von Franz-Stefan Gady sind Sie immer auf dem Laufenden – und „Inside America“.

www.kleinezeitung/politik/uswahl



Das Kult-Duo. Ihre Themen sind von aktueller Relevanz, ihr Humor oft wunderbar anarchistisch, aber dennoch geht die

pointierte Plauderei von Comedy-Autor Tommi Schmitt und Comedian Felix Lobrecht nicht unter die Gürtellinie. Der Podcast ist zu Recht Kult.

Auf Spotify, „Gemischtes Hack“.



Dunkelgraue Tage. Die Beschäftigung mit dem Tod ist lebensimmanent – nicht nur in Zeiten wie diesen. Wer eine literarische Nachlese zu den dunkelgrauen Tagen möchte, ist in dieser Sendung gut aufgehoben. Es geht u. a. um den Dichter Georg Trakl.

Radiokolleg, Ö 1, ab 22.08 Uhr