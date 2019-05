Facebook

Lost in Brexit

Das Mutterland des Pop bereitet sich zumindest theoretisch auf den Brexit vor. Die Doku beleuchtet die Auswirkungen auf die Musikszene in Großbritannien, begleitet die Band „Stone Foundation“ im Tourbus und

lotet die Stimmung unter den Betroffenen aus.

3Sat, 20.15 Uhr

Terra Mater

Sag niemals putzig zu ihnen: Numbats, Quolls und Dibbler sind australische Beuteltiere. Die kleinen Fleischfresser sind jedoch vielfach vom Aussterben bedroht. Einblicke in die Welt der kleinen „Monster“ und in jene der Idealisten, die um den Erhalt dieser Arten kämpfen.

Servus TV, 20.15 Uhr

Die Tafelrunde

Die Ritter des gepflegten Humors haben ihren Monatsrückblick vorgezogen: Kein Wunder, #ibizagate liefert so viel Stoff, dass man unverzüglich mit der Aufarbeitung beginnen muss.

ORF III, 21.55 Uhr

A Tale of two Kitchens

Mexikanisches Essen ist Teil der US-Kultur, doch Mexikaner kämpfen um Würde und Anerkennung. Gabriela Cámara zeigt in ihrem Restaurant in San Francisco, wie es auch anders geht.

Neu auf Netflix