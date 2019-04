Fernsehen am 27. April TV-Empfehlungen für Samstag

Fernsehen am 27. April

Sally (Meg Ryan) und Harry (Billy Crystal) © KK

GartenKult

Nahrungsmittel aus eigenem Anbau liegen im Trend. Doch welche Gemüsesorten vertragen sich? Was braucht viel Dünger und wie dünge ich am besten? Gartenprofi Josef Starkl und Moderatorin Katharina Gritzner geben Tipps, wie ein gesunder Garten gedeiht.

ORF III, 17.05 Uhr

Harry und Sally

Legendär ist die Szene, in der Sally (Meg Ryan) Harry (Billy Crystal) mitten in einem Lokal einen Orgasmus vorspielt. Aber auch der Rest der charmanten Romantikkomödie, die der Frage nachgeht, ob Männer und Frauen nur Freunde sein können, ist immer sehenswert.

ZDF Neo, 20.15 Uhr

Tutanchamun - Neues aus dem Grab

Neues aus dem Grab von Tutanchamun: Es wurden verborgene Spuren einer geheimnisvollen Pharaonin entdeckt. Außerdem soll ein britischer Archäologe Grabbeigaben entwendet haben.

Arte, 20.15 Uhr

Like Father, like Son

Großartiges Drama über Elternschaft und Familienbande: Für den japanischen Film um zwei Familien, deren Söhne nach der Geburt vertauscht wurden, gab es in Cannes den „Preis der Jury“.

3sat, 22.05 Uhr