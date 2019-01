Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein respektvoller Umgang mit Essensabfällen ist Thema in der Reportage "Zum Verzehr geeignet" (Arte). © (c) highwaystarz - Fotolia (HighwayStarz)

Zum Verzehr geeignet

1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel landen weltweit pro Jahr im Müll. Arte zeigt Menschen, die gegen die Verschwendung kämpfen. Etwa drei Restaurants in Holland, die mit abgelaufenen Produkten kochen. 500.000 Kilo Lebensmittel konnten so bereits gerettet werden.

Arte, 19.40 Uhr



Hitchcock



Als Alfred Hitchcock in den 1960er Jahren seinen Klassiker „Psycho“ drehte, reagierte die Filmbranche skeptisch. Der Produzent ließ sich dennoch nicht von seiner Idee abbringen. Hochkarätig besetzte Biografie (Anthony Hopkins und Helen Mirren) über den Filmemacher.

ATV 2, 20.15 Uhr



So was wie Liebe



Oliver und Emily begegnen sich zufällig auf einem Flug nach New York, wo zwar die Funken fliegen, aber sich dennoch keiner der beiden die Gefühle für den anderen eingestehen will.

Disney, 20.15 Uhr



Das ewige Leben

Jetzt ist schon wieder was passiert. In Teil Vier der Brenner-Krimiserie kehrt der gescheiterte Ex-Polizist in seine Grazer Heimat zurück und gerät prompt persönlich in einen Mordanschlag.

BR, 22.45 Uhr