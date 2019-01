Fernsehen am 15. Jänner

Dynasties - Der Clan der Tiere. Kaiserpinguine, ORF 2, 20.15 Uhr. © (c) ORF (Stefan Christmann)

Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto

Erstausstrahlung der Dokumentation: Die beeindruckende Geschichte von Emanuel Ringelblum, der als junger Historiker im Wahrschauer Ghetto ein Untergrundarchiv initiierte: Er sammelte Tagebücher, Fotos, Gedichte und vergrub sie, um sie der Nachwelt zu bewahren.

Arte, 20.15 Uhr

Universum: Dynasties

Für eine Folge in die Antarktis: Auf die Schimpansen folgen die Pinguine, die in der unwirtlichen Gegend ein beachtliches Sozialberhalten entwickelt haben. Nächste Woche: Löwen in Kenia.

ORF 2, 20.15 Uhr

Willkommen Österreich

Der eine drehte jahrelang am Millionenrad, der andere duelliert sich mit Erdogan. Heute sind Peter Rapp und Jan Böhmermann gemeinsam in „Willkommen Österreich“ zu Gast. Ob Rapp von Stermann und Grissemann wohl ein Offerte bekommt, sich an „WÖ“ zu beteiligen?

ORF eins, 21.55 Uhr

Sunshine Cleaning

Der Titel klingt nach einem Ableger von Marie Kondos Aufräum-Serie auf Netflix. Weit gefehlt. Die Tragikomödie erzählt von Rose, die aus Geldmangel eine Tatort-Reinigungsfirma aufmacht.

Servus TV, 22.05 Uhr