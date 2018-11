TV am 17. November

Iris Berben als unscheinbare Stenotypistin © Constantin Television

Die Nestroy Gala



Ein Abend ganz im Zeichen des Theaters, bei dem herausragende Bühnenproduktionen der vergangenen Saison, Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet werden. Maria Happel, Viktor Gernot und Peter Fässlacher führen durch die Galanacht im Theater an der Wien.

ORF III, 20.15 Uhr

Die Protokollantin

Uneitel und intensiv erlebt man Iris Berben in dieser Krimireihe. Als unscheinbare, in sich gekehrte Stenotypistin, kennt sie menschliche Abgründe aber nicht nur vom Mitschreiben. Freya Becker träumt von ihrer vor Jahren verschwundenen Tochter und hat dunkle Geheimnisse.

ZDF, 21.45 Uhr

Slumdog Millionär

Atemberaubend und berauschend, teils in Rückblenden erzähltes Märchen um Liebe, Armut und Hoffnung von Danny Boyle: Der in den Elendsvierteln Mumbais aufgewachsene Jamal Malik trumpft in einer TV-Quizshow auf.

Sat 1, 21.55 Uhr

Die zwölf Geschworenen

Zwölf Männer müssen über einen mutmaßlichen Mörder urteilen, einer (Henry Fonda) hegt Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Hochspannendes SW-Kammerspiel von Sidney Lumet.

RBB, 22.45 Uhr