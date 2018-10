Fernsehen am 16. Oktober

Ferry Öllinger und Beatrix Brunschko im Fernsehfilm über einen fiktiven AKW-Störfall: "Der erste Tag" © ORF

ERLESEN

Die „New York Times“ bezeichnet Irene Disches Bücher als „die Speerspitze der zeitgenössischen Prosa“. Bei Heinz Sichrovsky spricht sie über ihr neues Buch, Antisemitismus und die Suche nach dem amerikanischen Traum. Zu Gast sind u. a. auch Thomas Raab und Andreas Salcher.

ORF III, 20.15 Uhr

DER ERSTE TAG

Andreas Prohaska hat 2008 keinen Atom-Thriller inszeniert, wo durch Verschleierung von Informationen Bedrohung und Spannung erzeugt werden sollten, sondern ein ruhiges und beklemmendes Drama, nach dem man sich fast in Sicherheit wiegen könnte, dass Österreich gut vorbereitet wäre.

3sat, 20.15 Uhr

MORD IN EBERSWALDE

Bestialische Morde an zwei neunjährigen Buben müssen aufgeklärt werden – nach einem authentischen Fall in der DDR Anfang der 1970er. Zeugenaussagen bringen das Team aber wenig weiter. Intensiv!

WDR, 22.10 Uhr

DOCTOR FOSTER

Die Ärztin Gemma Foster verdächtigt ihren Ehemann, eine Affäre zu haben. Ihre Vermutungen lassen ihr keine Ruhe. Es entwickelt sich ein veritabler Psychothriller in dieser britischen Miniserie.

Auf Netflix