Fernsehen am 16. September

Dokument über die Ikone des europäischen Films: Romy Schneider mit Alice Schwarzer © Arte

The Cleaners

Die neue Doku zeigt den Alltag sogenannter „Content-Moderatoren“ (Saubermacher für eine digitale Zensur) und gewährt Einblicke in die Funktionsweisen und Mechanismen von sozialen Netzwerken. Im Schatten der Netzwelt liegen die wohl am besten geschützten Geheimnisse des Silicon Valley.

ORF 2, 23.05 Uhr

Ein Abend mit Romy

Im Rahmen seines Romy-Schneider-Programmschwerpunkts zeigt Arte eine 2017 vom Franzosen Patrick Jeudy gefertigte Doku, für die ihm Alice Schwarzer Tonbandaufnahmen zur Verfügung stellte – aus jener Nacht vom 12. Dezember 1976, in der sich ihr Romy durchaus verzweifelt anvertraute. Monatgs übrigens auch im ORF!

Arte, 22 Uhr

Der Teufel trägt Prada

Kultiges zum Lachen vor dem Start in die neue Woche: Nur werfen Sie dann bitte nicht Ihren Mantel oder Ihre Jacke so auf den Tisch der Mitarbeiter wie Meryl Streep als Miranda, wenn Sie das Büro betreten!

ATV, 17.05 Uhr