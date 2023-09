Das „Bürgerforum Live“ (Anm.: Puls24, 21 Uhr) wird heute aus einem Gasthaus im Prater übertragen. Was, Frau Milborn, macht so eine Location mit Gast und Gespräch?

CORINNA MILBORN: Dieses Sitzen am Wirtshaustisch stellt eine andere Atmosphäre als ein Studio her. Es ist weniger formell, man hat einen anderen Sprachduktus im Sinne von: „Wir sind ja jetzt unter uns, hau doch mal auf den Tisch.“ Man sitzt eng zusammen und nicht auf einer Bühne, wo es ein unten und oben gibt. Ich habe das Gefühl, das vieles vom Theatralischen, das Politiker-Interviews bekommen können, in so einem Rahmen wegfällt.