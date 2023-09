Und was war sonst so los 1978? In den USA wird die erste Folge von „Dallas“ ausgestrahlt. Johannes Paul I. und Johannes Paul II. werden zu Päpsten gewählt. Österreichs Bevölkerung lehnt per Volksabstimmung die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf ab. In London kommt erste Retortenbaby zur Welt. Reinhold Messner und Peter Habeler gelingt die Erstbesteigung des Mount Everest ohne Sauerstoffgerät. In Cordoba schlägt Österreich Deutschland 3:2, und in Wien tritt Vera Russwurm zum ersten Mal im ORF-Programm auf.

Selbiges hat sie seither nicht mehr verlassen. Souverän hat die Frau 45 Jahre lang alles wegmoderiert, was sich ihr in den Weg stellte: „Tritsch Tratsch“, „Okay“, „Hallo Fernsehen“, „Was wäre wenn“, „Familienfest“, „Schicksalstag“, „Duell“, „Wurlitzer“, „Hoppala“, „Made in Austria“ und natürlich, seit 1995, „Vera“. Sie hat in „Wer lacht, gewinnt“ und bei „Tohuwabohu“ die Faxen mitgemacht, hat für „Stars in der Manege“ Luftnummern einstudiert, sich für „Starlight“ als Jazz Gitti verkleidet und im Werbefernsehen „Megapearls“ angepriesen.

Triumfeminat der ORF-Unterhaltung

Gefühlt hätte es mindestens das halbe ORF-Unterhaltungsprogramm der letzten Jahrzehnte ohne sie gar nicht gegeben, sie war einer der ersten weiblichen ORF-Stars und bildet mit Barbara Stöckl und Barbara Karlich das zugkräftige Triumfeminat des ORF-Unterhaltungsgesprächs zwischen Anteilnahme und Lust am Skandal. Stars und „kleine Leute“ öffneten sich gleichermaßen der „höheren Tochter“ aus Döbling, wie sie sich selbst einmal nannte; Kritiker attestierten ihr großes Einfühlungsvermögen und geringen Anspruch, die Mischung erwies sich jedenfalls als zugkräftig.

Insofern ist die Nachricht, dass sie nun, mit 63, ihr Talkshowformat „Vera“ aufgibt, erst einmal kaum zu fassen. Ein ORF ohne Vera, das ist ja wie Schmarrn ohne Kompott. Geht das überhaupt? Offenbar schon; ORF-Generaldirektor Roland Weißmann dankte der langjährigen Quotenbringerin in überraschend dürren Worten: Russwurm habe „das Genre des TV-Talk in Österreich definiert und geprägt, ihr Name wurde zur Marke. Ich bedanke mich für die jahrzehntelange Zusammenarbeit auf diesem Gebiet“, ließ er Anfang August verlauten, als bekannt wurde, dass die letzte Ausgabe von „Vera“ am 1. Dezember ausgestrahlt wird.

Problemfall ÖVP-Moderation

Ein möglicher Hintergrund für das Ende der Zusammenarbeit könnte die Aufregung sein, die aufwallte, als die Star-Talkerin Anfang des Jahres den Auftakt des niederösterreichischen ÖVP-Wahlkampfs moderierte. Für die „nicht programmgestaltende Freie Mitarbeiterin im Unterhaltungsbereich“, so die anmutige Küniglberg-Diktion, sei der Nebenjob zwar nicht einmal genehmigungspflichtig gewesen. Aber nach der unschönen Ziegler-Affäre gilt der ORF in Sachen parteinahes Personal als hochnervös. Weißmann hat inzwischen auch angekündigt, die Nebenbeschäftigungen seiner Stars künftig restriktiver handhaben zu wollen.

Aber vielleicht ist ja alles halb so wild: Zum Start der nunmehr finalen „Vera“-Staffel am Freitag schlug der ORF-Chef bereits wieder freundlichere Töne an: Er bedauere den Abgang der Talkqueen sehr, „aber ich werde ihr ein Angebot machen, das sie nicht abschlagen kann, um sie weiterhin dem ORF zu erhalten“, kündigte Weißmann an, Mehr von der studierten Medizinerin steht also in in Aussicht, denkbar seien etwa „TV-Specials“, heißt es aus dem ORF. Falls Vera Lust dazu hat. In ihrem zweiten Hausmedium „Kronen Zeitung“, das ihr als Kolumnistin seit Jahrzehnten Markenpräsenz verschafft, ließ sie zunächst Dank dafür verlauten, „dass ich so viele Jahre lebensbejahende, positive Sendungen mit eigener Handschrift machen konnte“, kündigte aber auch an, sie werden nach dem Motto „Das Beste zum Schluss“ nun „schauen, was kommt ...“

50.000 Euro Gage pro „Vera“-Folge

Dass die umtriebige Unternehmerin, die mit ihrem Mann Peter Hofbauer und der gemeinsamen TV-Produktionsfirma kolportierte 50.000 Euro Gage pro „Vera“-Folge verdient hat, sich wirklich ruhestandsreif fühlt, ist jedenfalls schwer vorstellbar. Internationale Stargäste vom Schlage Cher, Robbie Williams, Justin Timberlake oder Michail Gorbatschow beehren ihre Sendung zwar schon lange nicht mehr (am Freitag waren der Schauspieler Harald Krassnitzer und Wiens Bügermeister Michael Ludwig ihre Gäste). Dafür passieren in Russwurms Show auch schon lange keine Ausreißer nach unten: Dabei erwiesen sich gerade Talks mit einer gesuchten Mörderin oder mit der konsternierten Familie des Terroristen Franz Fuchs (in den Medien als „moralischer Tiefpunkt des österreichischen Journalismus“ gebrandmarkt) als Quotenheuler: Mehr als eine Million Zusehende waren in den frühen Jahren keine Seltenheit.

Anno 2023 lag „Veras“ Quotenschnitt bei 236.000 Sehern. Vielleicht ist der Talk-Königin letztlich also doch zum Verhängnis geworden, was lange als das eigentliche Geheimnis ihres Erfolgs galt: ihre Durchschnittlichkeit.