Sie starten heute mit nur zwei Gästen in die neue Saison – ist die Urlaubszeit „schuld“?

BARBARA STÖCKL: Wir merken, dass es an und ab eine große Resonanz beim Publikum hat, sich tiefer auf Menschen einzulassen, bei besonders großen Persönlichkeiten wagen wir das hin und wieder – und Heinz Nussbaumer und Hubert von Goisern sind zwei so große Persönlichkeiten!