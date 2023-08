Heimatleuchten

Von Salzburg nach Grado, mit dem Fahrrad durch idyllische Orte und mit unzähligen kulturellen und kulinarischen Höhepunkten. Was Urlauber versäumen, die mit dem Auto und an die Adria fahren, zeigt die „Heimatleuchten“-Folge, die zwei Radlerinnen auf ihrer 414 Kilometer-Tour auf dem Alpe-Adria Radweg begleitet. Freilich mit unzähligen Zwischenstationen: von der Forellenzucht im Wasser der Torrener Ache zum Bootsbauer am Ossiacher See bis zum Mosaik-Bauer in der Altstadt von Udine.

20.15 Uhr, ServusTV

Universum History: Die versunkene Kathedrale

Die spektakuläre Entdeckung einer Basilika auf dem Grund des Iznik-Sees in der heutigen Türkei sorgte 2014 für Schlagzeilen. Wer baute diese Kirche, was sagt sie über die Anfänge des Christentums aus?

Das sind Fragen, um die sich diese neue Dokumentation dreht.

22.35 Uhr, ORF 2

Fußball: 2. Liga

Die Damen-Weltmeisterschaft macht heute Pause, dafür wird in der zweiten Liga gespielt. Ab 18.10 Uhr stehen unter anderem die Begegnungen Kapfenberg gegen den FAC, Dornbirn gegen den GAK und St. Pölten gegen die Admira auf dem Programm.

18 Uhr, ORF Sport+

Kabarettgipfel

Stipsits-Festspiele zu dessen 40er im ORF. Zuerst im „Kabarettgipfel“, u. a. mit Andreas Vitásek, danach mit einem Best-of-Programm.

20.15 Uhr, ORF 1

Ekaterina sucht das Eheglück

„Ohne Ehemann bist Du keine Frau!“, müssen sich ledige Frauen in Russland anhören. Sie gelten als minderwertig. Die Reportage zeigt zwei Wege: Ein Coach bietet Kurse an, wie sie einen Mann finden. Feministische Initiativen verdeutlichen Alternativen zum klassischen Rollenbild.

19.40 Uhr, Arte