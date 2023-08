1.) Südkorea - Milliardengeschäft K-Pop

K-Pop, koreanische Popmusik, ist Südkoreas Exportschlager Nummer 1. Am laufenden Band werden Boy- und Girlgroups rekrutiert. „BTS“ und „Black Pink“ haben Weltkarrieren hingelegt und transportieren das Phänomen K-Pop in alle Kontinente. Die Maschinen dahinter läuft wie geschmiert, aber sie hat ihre Tücken: Nur wenige schaffen den Sprung in den K-Pop-Olymp, viele bleiben bei den knallharten Ausleseverfahren auf der Strecke. Die Doku zeigt die düstere Seite der bunten Scheinwelt.

22.30 Uhr, ORF 2

2.) James Bond - Spectre

Grenzen überdehnt und gefeuert, aber hält das James Bond (Daniel Craig) wirklich auf? Nein, natürlich nicht! 007 jagt der Terrororganisation „Spectre“ hinterher und kämpft auch gegen einen Feind aus den eigenen Reihen. Unverzichtbar die übliche Weltreise: von Mexiko bis Osttirol!

20.15 Uhr, ZDF

3.) Schweinskopf al dente

In der Krimireihe nach den Romanen von Rita Falk weiß man, was man serviert bekommt. Der Schweinskopf taucht jedoch ausgerechnet im Bett des Chefs vom Dorfpolizisten Eberhofer auf. War das die Mafia? Launiger Klamauk mit bayrischem Lokalkolorit.

20.15 Uhr, 3Sat

4.) Georgia O’Keeffe – Künstlerin im Wilden Westen

Ihre Blumen- und Landschaftsbilder sind Megaseller. Porträt einer Ausnahmekünstlerin, die die Einsamkeit liebte.

Arte Mediathek

5.) Wacken - der Film

Es ist das größte Metalfestival der Welt, dessen Zentrum ein Dorf ist. Heute startet man in Wacken, und eine einzige Gatschpartie ist vorprogrammiert. Die Doku zeigt das einzigartige

Paralleluniversum, das weltweit absoluten Kultstatus genießt.

ZDF Mediathek



6.) Paradise

Was, wenn man Lebenszeit kaufen kann? Vielschichtige Dystopie über das Geschäft und die Sehnsucht nach dem ewigen Leben.

Netflix

HÖRTIPPS:

Und trotzdem ja zum Fliegen sagen, 21 bis 21.55 Uhr auf Ö1. Mit seinem Standardwerk „... trotzdem Ja zum Leben sagen“ wurde der Wiener Psychotherapeut Viktor Frankl weltberühmt. Nur wenige wissen jedoch, dass der KZ-Überlebende, eine Leidenschaft für das Fliegen hatte. Mit 65 Jahren wurde er in den USA sogar noch Pilot. Dieser Beitrag zeichnet seine Passion nach.

Besser Urlaub machen: Wie geht echte Erholung? Im Podcast des Magazins „Spektrum der Wissenschaft“ wird die klassische Urlaubsfalle analysiert. Warum will uns das Abschalten oft nicht gelingen?