Die Arme weit ausgebreitet und das Glück ins Gesicht geschrieben dreht sich Julie Andrews zu „The Sound of Music“ über die Almwiese. Die ikonische Szene aus dem gleichnamigen Musicalfilm ist weltweitbekannt – nur in Österreich nicht, wo diese Unkenntnis Folklore ist.

Weshalb der Film, der heute Abend auf ServusTV zu sehen ist, über die Landesgrenzen hinaus ausstrahlen soll: Hannes Schalle, weltweit tätiger erfolgreicher Filmemacher, hat in „The Sounds of Music – Eine musikalische Liebeserklärung“ Stars wie Pentatonix oder Babyface versammelt, um die Lieder von Richard Rodgers neu einzuspielen. Durch den Film führt Sängerin Yvonne Catterfeld, die auch selbst eine Aufnahme von “Climb Ev’ry Mountain“ beisteuert.